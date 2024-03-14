Топовые видеокамеры Камкодеры Sony PXW-Z190 4K предназначены для работы на больших площадках с недостаточным освещением. За счет оптики 720 mm и сенсорами 1/3-дюйма, эта модель отлично подходит для стримов деловых мероприятий.

Надежное оборудование для стрима Мы используем вещательное оборудование на базе Blackmagic Design, это самое популярное и отказоустойчивое решение для интернет-трансляций в мире.



Видеокодеры с процессорами AMD Ryzen 9 7950X и видеокартами RTX 4090 дают 20-ти кратный запас мощности даже при обработке эфирной графики в 4К и мультистриминге на несколько платформ.

Качественный звук Предоставляем петличные микрофоны или оголовье, радиомикрофоны, конференц-системы от бренда Shure и Sennheiser.



Акустические системы для площадок от 30 до 800 посадочных мест с цифровыми аудиомикшерами Behringer x32.

Менеджемент В любом проекте главное – подготовка. Ваш проект будет вести индивидуальный продюсер, он всегда на связи и занимается организационными вопросами, взаимодействует с технической и творческой командой во время препродакшена и на съемочной площадке.

Осветительные приборы От выбора осветительных приборов напрямую зависит качество изображения в онлайн-трансляции.



Оператор-постановщик подберет лучшее решение для любой площадки: от небольшого конференц-зала или офиса до съемочного павильона и конгресс-центра.