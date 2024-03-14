Помогаем event-агенствам и брендам проводить стримы бизнес-мероприятий, лончей, townhall и онлайн-концертов
Трансляция в соц.сети, на сайт мероприятия и закрытые платформы
>Трансляция в соц.сети, на сайт мероприятия и закрытые платформы
Помогаем event-агенствам и брендам проводить стримы бизнес-мероприятий, лончей, townhall и онлайн-концерт
и других бизнес-событиях
В студии или на территории клиента
Живой звук и атмосфера события
лет работы
выполненных проектов
зрителей единовременно
Камкодеры Sony PXW-Z190 4K предназначены для работы на больших площадках с недостаточным освещением. За счет оптики 720 mm и сенсорами 1/3-дюйма, эта модель отлично подходит для стримов деловых мероприятий.
Мы используем вещательное оборудование на базе Blackmagic Design, это самое популярное и отказоустойчивое решение для интернет-трансляций в мире.
Видеокодеры с процессорами AMD Ryzen 9 7950X и видеокартами RTX 4090 дают 20-ти кратный запас мощности даже при обработке эфирной графики в 4К и мультистриминге на несколько платформ.
Предоставляем петличные микрофоны или оголовье, радиомикрофоны, конференц-системы от бренда Shure и Sennheiser.
Акустические системы для площадок от 30 до 800 посадочных мест с цифровыми аудиомикшерами Behringer x32.
В любом проекте главное – подготовка. Ваш проект будет вести индивидуальный продюсер, он всегда на связи и занимается организационными вопросами, взаимодействует с технической и творческой командой во время препродакшена и на съемочной площадке.
От выбора осветительных приборов напрямую зависит качество изображения в онлайн-трансляции.
Оператор-постановщик подберет лучшее решение для любой площадки: от небольшого конференц-зала или офиса до съемочного павильона и конгресс-центра.
Все оборудование дублируется. От самого простого конвертора до запасных видеокамер.
На проект приезжает микроавтобус, в котором всегда
есть резервный комплект.
Команда Stream Park основана в 2015 году.
Мы одни из первых игроков на этом рынке
Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.
Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.
Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.
Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.
Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.
Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.
Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.
Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.
Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.
Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.
Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.
Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.
Отправьте техническое задание на онлайн-трансляцию или расскажите словами о своей задаче
Основная задача – установка петличек и оголовий. На небольших проектах эту функцию выполняет звукорежиссер, но при большом потоке героев приглагается отдельный юнит.
Основная задача – установка петличек и оголовий. На небольших проектах эту функцию выполняет звукорежиссер, но при большом потоке героев приглагается отдельный юнит.