Мы online
Организация
онлайн-трансляций

Помогаем event-агенствам и брендам проводить стримы бизнес-мероприятий, лончей, townhall и онлайн-концертов

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Трансляция в соц.сети, на сайт мероприятия и закрытые платформы

Получить смету

>Трансляция в соц.сети, на сайт мероприятия и закрытые платформы

Области экспертизы

Стримы, которые
мы делаем

Помогаем event-агенствам и брендам проводить стримы бизнес-мероприятий, лончей, townhall и онлайн-концерт

Стрим на конференции,
конгресе, форуме

и других бизнес-событиях

Лончи для брендов, townhall,
продающие стримы для EdTech

В студии или на территории клиента

Концерты, фестивали,
городские события

Живой звук и атмосфера события

Кейсы

Реализовали
1 700+ проектов

Заказать трансляцию

Серия стримовс
Артуром Бабичем

Яндекс.Маркет

Корпоративное
мероприятие

ArtLife

Продающий вебинар
для школы английского
языка

SkyEng

Корпоративное
мероприятие

Tinkoff

Деловое мероприятие
на Хлебозаводе

SberMarket
Преимущества

выполняем Проекты любого
масштаба и сложности

9+

лет работы

> 1 700

выполненных проектов

861 000

зрителей единовременно

Топовые видеокамеры

Камкодеры Sony PXW-Z190 4K предназначены для работы на больших площадках с недостаточным освещением. За счет оптики 720 mm и сенсорами 1/3-дюйма, эта модель отлично подходит для стримов деловых мероприятий.

Надежное оборудование для стрима

Мы используем вещательное оборудование на базе Blackmagic Design, это самое популярное и отказоустойчивое решение для интернет-трансляций в мире.

Видеокодеры с процессорами AMD Ryzen 9 7950X и видеокартами RTX 4090 дают 20-ти кратный запас мощности даже при обработке эфирной графики в 4К и мультистриминге на несколько платформ.

Качественный звук

Предоставляем петличные микрофоны или оголовье, радиомикрофоны, конференц-системы от бренда Shure и Sennheiser.

Акустические системы для площадок от 30 до 800 посадочных мест с цифровыми аудиомикшерами Behringer x32.

Менеджемент

В любом проекте главное – подготовка. Ваш проект будет вести индивидуальный продюсер, он всегда на связи и занимается организационными вопросами, взаимодействует с технической и творческой командой во время препродакшена и на съемочной площадке.

Осветительные приборы

От выбора осветительных приборов напрямую зависит качество изображения в онлайн-трансляции.

Оператор-постановщик подберет лучшее решение для любой площадки: от небольшого конференц-зала или офиса до съемочного павильона и конгресс-центра.

Доставка и сервис

Все оборудование дублируется. От самого простого конвертора до запасных видеокамер.

На проект приезжает микроавтобус, в котором всегда
есть резервный комплект.

О компании

STREAM PARK
— это сочетание опытной команды,
топового оборудования

Команда Stream Park основана в 2015 году.
Мы одни из первых игроков на этом рынке

Команда

12 человек в штате и 40+
проектных специалистов

Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.

Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.

Денис
основатель ген.продюсер

Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.

Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.

Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.

Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.

Вика
продюсер

Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.

Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.

Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.

Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.

Вика
продюсер

Подготовка и ведение проекта — самая важная часть стрима. Большинство даже стесняются указывать такую позицию в смете, мы акцентируем на это внимание.

Продюсер закрывает все организационные вопросы и ведет проект от сметы до пост-продакшена.

Отправьте техническое задание на онлайн-трансляцию или расскажите словами о своей задаче

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FAQ

Вопрос / ответ

  • 01
    Оборудование для стрима

    Основная задача – установка петличек и оголовий. На небольших проектах эту функцию выполняет звукорежиссер, но при большом потоке героев приглагается отдельный юнит.

  • 02
    Съемочная техника

    Основная задача – установка петличек и оголовий. На небольших проектах эту функцию выполняет звукорежиссер, но при большом потоке героев приглагается отдельный юнит.